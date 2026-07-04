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Χανιά: Συναγερμός για φωτιά σε ξενοδοχείο – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση στο κέντρο των Χανίων από φωτιά σε ξενοδοχείο. Η Πυροσβεστική προέβη σε άμεση κατάσβεση και προληπτική εκκένωσή του.

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Πυροσβεστική για κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβεστική για κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 2:00 το μεσημέρι στην «καρδιά» των Χανίων, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην πολυσύχναστη πλατεία 1866.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε ακαριαία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στο κατάμεστο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέφθασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν άμεσα τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Παράλληλα, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του κτιρίου, απομακρύνοντας με ασφάλεια ενοίκους και προσωπικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στο χώρο της κουζίνας ενός εκ των δωματίων του ξενοδοχείου

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