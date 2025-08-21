Μάχη για τη ζωή του φαίνεται πως δίνει ο δισεκατομμυριούχος και CEO της Volt, Tom Greenwood, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε στις διακοπές του στη Μύκονο, οδηγώντας «γουρούνα».

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, ωστόσο, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τον περιθάλψουν, υπέστη και έμφραγμα.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό

Το δυσάρεστο αυτό περιστατικό επιβεβαίωσε το πρωί της Πέμπτης (21/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρίς να κατονομάσει όμως τον ασθενή.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η σύντροφός του θέλησε να χρησιμοποιήσει, όπως ήταν λογικό και επόμενο, την ιδιωτική του ασφάλιση, η οποία έστειλε ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του.

Ωστόσο, οι γιατροί που τον είδαν, διασωληνωμένο, ενημέρωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες και έτσι αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

«Ο δισεκατομμυριούχος μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Κέντρο Υγείας, σταθεροποιήθηκε και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του γίνει ανάταξη δύο φορές. Τέλος, σημείωσε ότι ο γιος του Γκρίνγουντ στο Λονδίνο έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ.

Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι η υγεία του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και CEO της Volt. Ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, έχοντας έδρα το Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στην ψηφιακή τραπεζική και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο που επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

