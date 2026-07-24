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Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η γραμμή Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς - Δεν εκτελούνται προς και από Χαλκίδα

Προβλήματα στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε νωρίτερα την Αθήνα.

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Τρένο του Προαστιακού
Σε στάση τρένο του Προαστιακού | Intime
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Αποκαταστάθηκαν στις 21:19 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα.

Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 (Χαλκίδα - Αθήνα-Χαλκίδα), θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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