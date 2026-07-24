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Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς

Διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές ανακοίνωσε η Hellenic Train.

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 Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

 Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

 «Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.

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