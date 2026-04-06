Χίος: Οι προετοιμασίες για τον ρουκετοπόλεμο έστειλαν στο νοσοκομείο πέντε άτομα

Οι τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα σε χέρια και σώμα και φαίνεται ότι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για τον ρουκετοπόλεμο στη Χίο.

Ρουκετοπόλεμος στη Χίο | INTIME NEWS / Chiosphotos.gr / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ενδείξεις πως έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για τον ρουκετοπόλεμο στη Χίο, καθώς στο νοσοκομείο έχουν μεταβεί τουλάχιστον πέντε άτομα με εγκαύματα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, εκ των πέντε αυτών ατόμων οι τέσσερις ήταν σε σοβαρότερη κατάσταση και κρατήθηκαν για νοσηλεία στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Έχουν εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια, αλλά και στο σώμα. Ο ένας εκ των εγκαυματιών είναι πιθανό να διακομιστεί στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του και κανενός άλλου. 

Γίνεται λόγος για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 40, 25 και 20 ετών. 

Όλα δείχνουν πως τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής των ρουκετών για το βράδυ της Ανάστασης, για να τηρηθεί το γνωστό - και επικίνδυνο - έθιμο.

Είναι άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το εύφλεκτο υλικό, που χρησιμοποιείται πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένα εγκαύματα.

