Fuel Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Ανοίγει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η πλατφόρμα του fuel pass στη βενζίνη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Η αίτηση για το fuel pass

Ο πολίτης εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα για το Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet από το gov.gr. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

Είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου.

Είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα χρειαστούν:

Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

Να συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Ενώ:

Εφόσον επιλέξουν ως μέθοδο χορήγησης την «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.