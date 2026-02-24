Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας - Καϊμάκτσαλαν: Η εμπειρία του ψηλότερου χιονοδρομικού της Ελλάδας

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμάκτσαλαν, γνωστό και ως Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας, αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χειμερινούς προορισμούς της βόρειας Ελλάδας.
Σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα, προσφέρει αυθεντική αλπική ατμόσφαιρα, άφθονο χιόνι και μοναδική θέα. Μόλις δύο ώρες από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για φίλους του ski όσο και για ταξιδιώτες που αναζητούν φύση, ηρεμία και χειμερινές εμπειρίες.
Οι χιονισμένες κορυφές του Καϊμάκτσαλαν δημιουργούν ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, ιδιαίτερα τις καθαρές ημέρες που η θέα φτάνει στη λίμνη Βεγορίτιδα. Πρόκειται για το ψηλότερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας και ένα από τα πιο επιβλητικά, καθώς συνδυάζει ιδανικά τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία με τις χειμερινές δραστηριότητες.
