Χίος: 19χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Άφαντος ο δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο, όταν μια 19χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από τον σύντροφό της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Μυρσινίδι του Βροντάδου.

Διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τη συμπλοκή και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε για τον εντοπισμό του άνδρα. Ο φερόμενος δράστης, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, διέμενε στο σπίτι της νεαρής γυναίκας και παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή ασύλληπτος, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Η 19χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δέχτηκε τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι της συνοδεία αστυνομικών. Πηγές αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί στην «Κιβωτό του Κόσμου» και πλέον ζει μόνη της στη Χίο.