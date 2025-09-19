Χωρίς ρεύμα το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου: Δουλεύουν με κεριά και φακούς

Χωρίς ρεύμα, επί μία συνεχόμενη εβδομάδα, είναι το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, με τους αστυνομικούς να καταγγέλλουν πως διεκπεραιώνουν τις -όποιες- υποχρεώσεις τους χρησιμοποιώντας κεριά και φακούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι πολίτες δεν μπορούν -επί οκτώ ημέρες- να εξυπηρετηθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, καθώς δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το πρόβλημα στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου προέκυψε πριν από οκτώ ημέρες, όταν στο σημείο εκτελούνταν έργα της ΔΕΗ, με τους αστυνομικούς να παραπέμπουν τα περιστατικά στα όμορα αστυνομικά τμήματα, του Βύρωνα και της Καισαριανής.