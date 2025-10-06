Χωρίς σκαλωσιές η δυτική πλευρά της Ακρόπολης ύστερα από 15 χρόνια

Τη φυσική ομορφιά και επιβλητικότητα της Ακρόπολης είχαν τη ευκαιρία να απολαύσουν το πρωινό της Δευτέρας (6/10) επισκέπτες και περαστικοί, καθώς πολλοί παρατήρησαν πως αφαιρέθηκαν μετά από 15 χρόνια οι σκαλωσιές στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, στις 30 Σεπτεμβρίου αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, αυτή που βρίσκεται πάνω από το Ηρώδειο, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στο μακρόχρονο έργο αποκατάστασης του μνημείου.
Δεν θα είναι μόνιμο βέβαια, καθώς θα διαρκέσει για περίπου ένα μήνα. Στη συνέχεια θα επανατοποθετηθούν ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης.
Πλέον οι συντηρητές που θα εργάζονται στο μνημείο θα ασχοληθούν με το εσωτερικό του ναού, με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών.
