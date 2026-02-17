Μενού

Χωρίς τρένα η γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την κατάργηση δρομολογίων στην γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη 18/02 λόγω βλάβης τροχαίου υλικού.

Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train | Eurokinissi
Την κατάργηση δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη 18/02 λόγω βλάβης τροχαίου υλικού ανακοίνωση η Hellenic Train, σημειώνοντας ότι γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση.

Συγκεκριμένα καταργούνται τα:

  • 1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

ΕΛΛΑΔΑ