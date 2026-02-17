Χωρίς τρένα η γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη

Την κατάργηση δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη 18/02 λόγω βλάβης τροχαίου υλικού ανακοίνωση η Hellenic Train, σημειώνοντας ότι γίνονται προσπάθειες για αποκατάσταση.
Συγκεκριμένα καταργούνται τα:
- 1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.
