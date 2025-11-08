HΠΑ: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μπαρ μετά από καταδίωξη - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στην Τάμπα των ΗΠΑ, όταν μια καταδίωξη με αυτοκίνητο κατέληξε σε σοβαρό δυστύχημα.

Ένα όχημα που καταδιωκόταν από την αστυνομία προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε μπαρ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

Ο 22χρονος οδηγός, Σάιλας Σάμσον από το Dade City, φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα όταν έπεσε πάνω στο Bradley’s, ένα μπαρ στη 7η Λεωφόρο. Τρία άτομα σκοτώθηκαν ακαριαία και ένα ακόμη κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν: ένας σε κρίσιμη κατάσταση, οκτώ ελαφρά, ενώ δύο αρνήθηκαν θεραπεία.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

Ο Σάμσον συνελήφθη και το περιστατικό ερευνάται από τις αρχές. «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπερκώ, προσθέτοντας ότι «η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές».

Η αστυνομία εντόπισε τον νεαρό γύρω στις 12:30 π.μ. στην I-275 South, ενώ προηγουμένως είχε κινηθεί με υψηλές ταχύτητες στο κέντρο της Τάμπα. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να τον σταματήσουν, το όχημά του κατέληξε στο Bradley’s.

Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και πρόσθετες κατηγορίες.