Με μια απολογία γεμάτη αιχμές για πολιτικά κίνητρα, ο Χρήστος Παππάς, καταδικασμένος πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών και 3 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αρνήθηκε κάθε κατηγορία, μίλησε για «δικαστική πλάνη» και χαρακτήρισε «μύθο» τον τίτλο του «υπαρχηγού» της Χρυσής Αυγής.

Αρνείται τις κατηγορίες

«Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος. Δεν μπορώ να καταλάβω την άδικη πρωτόδικη απόφαση που με έστειλε φυλακή. Δείτε τη δικογραφία.

Δεν υπάρχει προτροπή μου σε μέλος ή σε στέλεχος της ΧΑ σε τέλεση έκνομων πράξεων. Δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο για μένα», υποστήριξε ο Χρήστος Παππάς.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο πολιτικός του λόγος ήταν «οξύς» αλλά όχι βίαιος, ενώ απέρριψε τον χαρακτηρισμό του ως «υπαρχηγού» της Χρυσής Αυγής, αποδίδοντάς τον σε «ευφάνταστους ρεπόρτερ».

«Είμαι ένοχος που εξελέγην βουλευτής Επικρατείας; Κατηγορηθήκαμε όλοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί δεν κατηγορήθηκαν και οι υποψήφιοι βουλευτές; Υπήρξαν πολιτικά κίνητρα πίσω από τις διώξεις: Κόβαμε ποσοστά στον Σαμαρά. Πολιτικός γκαγκστερισμός λέγεται αυτό», ανέφερε στην απολογία του.

Παράλληλα, επικαλέστηκε το γνωστό βίντεο Μπαλτάκου, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση στόχευε να πλήξει πολιτικά τη Χρυσή Αυγή.

Οι φωτογραφίες με ναζιστικά σύμβολα

Ο Παππάς αποκήρυξε τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν με ναζιστικά σύμβολα. «Ήμουν νέος», είπε, προσθέτοντας: «Κι αν είναι να καταδικαστώ για πόζες σε φωτογραφίες, πείτε μου πώς αυτές συνδέονται με τον 18χρονο άνδρα του ’78 και τον 50χρονο που ήμουν τότε (…). Η δίωξή μου είναι πολιτική».

Αναφερόμενος σε φωτογραφίες του 1989, δήλωσε: «Ήταν πιο ρομαντικός το 1989», επισημαίνοντας ότι τα αρχεία ανασύρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Ο χαιρετισμός στον τάφο του Μουσολίνι

Η Εισαγγελέας επεσήμανε φωτογραφία όπου ο κατηγορούμενος εικονίζεται να αποδίδει χαιρετισμό μπροστά στον τάφο του Μουσολίνι. Ο Παππάς δεν αρνήθηκε το περιστατικό, αλλά υποστήριξε ότι η φωτογραφία είναι παλιά και ελήφθη «χάριν τιμής προς έναν φίλο» που τον φιλοξενούσε.

«Έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο», είπε, τονίζοντας ότι η πράξη του δεν είχε πολιτική ή ιδεολογική σημασία.

Κλείνοντας την απολογία του, ο Χρήστος Παππάς έκανε λόγο για «δικαστική πλάνη» που του στέρησε χρόνια από τη ζωή του: «Όλα αυτά είναι ένα κακόγουστο αστείο που με έστειλε στη φυλακή. Την ημέρα της πρωτόδικης απόφασης, χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν απ’ έξω για καταδίκη. Οι δικαστές δεν επηρεάζονται; Άνθρωποι είναι, όχι Θεοί».