Χριστούγεννα αλά ελληνικά: Το Jingle Bells έγινε ζεϊμπέκικο

Ο Αλέξανδρος Μουσούλος μετατρέπει το “Jingle Bells” σε ζεϊμπέκικο και παρουσιάζει μια απρόσμενη χορευτική εκδοχή.

Το... Jingle Bells γίνεται ζεϊμπέκικο | Glomex / @skaitv
Μια απρόσμενη – και σίγουρα viral– ανάγνωση του κλασικού «Jingle Bells» παρουσίασε ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος, αποφασίζοντας να το… ντύσει ζεϊμπέκικο.

Με μια χορογραφία που συνδύαζε χριστουγεννιάτικη διάθεση και καθαρό ελληνικό πάθος, ο Μουσούλος μετέτρεψε την αγγλική εκδοχή του «Τρίγωνα Κάλαντα» σε έναν αυτοσχέδιο, ρυθμικό μονόλογο.

Το αποτέλεσμα προβλήθηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στον ΣΚΑΪ, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει αν το πείραμα ήταν ευρηματικό, τολμηρό ή απλώς… χορευτική τρέλα γιορτινής έμπνευσης.

 

