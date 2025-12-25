Χριστούγεννα αλά ελληνικά: Το Jingle Bells έγινε ζεϊμπέκικο

Μια απρόσμενη – και σίγουρα viral– ανάγνωση του κλασικού «Jingle Bells» παρουσίασε ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος, αποφασίζοντας να το… ντύσει ζεϊμπέκικο.

Με μια χορογραφία που συνδύαζε χριστουγεννιάτικη διάθεση και καθαρό ελληνικό πάθος, ο Μουσούλος μετέτρεψε την αγγλική εκδοχή του «Τρίγωνα Κάλαντα» σε έναν αυτοσχέδιο, ρυθμικό μονόλογο.

Το αποτέλεσμα προβλήθηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στον ΣΚΑΪ, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει αν το πείραμα ήταν ευρηματικό, τολμηρό ή απλώς… χορευτική τρέλα γιορτινής έμπνευσης.