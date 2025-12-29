Σοκ προκάλεσε στη γειτονιά του Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής η πτώση ενός 74χρονου από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε με τη 67χρονη σύζυγό του, αφού πρώτα επιτέθηκε σε εκείνη και την μαχαίρωσε.

Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η κατάστασή της παρουσιάζει μικρή βελτίωση.

Το σημείωμα που αλλάζει τα δεδομένα

Καθοριστικό για την κατανόηση των κινήτρων θεωρείται το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε ο 74χρονος πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σε λίγες, αλλά αποκαλυπτικές γραμμές, φέρεται να εξομολογείται πως «δεν άντεχε άλλο την κατάσταση στο σπίτι», απευθυνόμενος σε συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα στον γιο της οικογένειας.

Το βάρος της καθημερινότητας και η φροντίδα της 67χρονης

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 67χρονη ήταν κατάκοιτη και μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο. Η φροντίδα της, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να είχε επιβαρύνει ψυχολογικά τον δράστη, ο οποίος στο σημείωμα περιέγραφε το αδιέξοδο που βίωνε.

Το σημείωμα αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της προανάκρισης, με τις Αρχές να επιχειρούν να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό υπόβαθρο πίσω από την πράξη.

Η γειτονιά παραμένει συγκλονισμένη, ενώ το ζευγάρι, γονείς δύο παιδιών, περιγράφεται από κατοίκους ως «ήσυχο» και «χαμηλών τόνων».