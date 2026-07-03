Χρυσές λίρες, Rolex και απάτες: Η πολυτελής ζωή της «οικογενειακής» σπείρας του Ζεφυρίου

Στη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στο Ζεφύρι, εξαπατώντας πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνολική λεία της σπείρας ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον πολυτελή τρόπο ζωής των μελών της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν να ποζάρουν με χρυσές λίρες, δεσμίδες χαρτονομισμάτων και πανάκριβα ρολόγια.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το κύκλωμα είχε αναπτύξει τη δράση του ήδη από τον Μάρτιο, διαθέτοντας οργανωμένη δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή εγκληματική δραστηριότητα, με αποκλειστικό στόχο τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη του πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, χρησιμοποιώντας στοιχεία που αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους. Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως εκκρεμότητες σε φορολογικές δηλώσεις, ανάγκη ασφάλισης χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Στη συνέχεια, τους ζητούσαν να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένα σημεία, εντός ή εκτός της κατοικίας τους, από όπου μέλη της οργάνωσης τα παραλάμβαναν, προφασιζόμενα ότι απαιτούνταν καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Οργανωμένη δράση με «οικογενειακή» δομή

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Τα αρχηγικά στελέχη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της δράσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν υπεύθυνοι για τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων, την προμήθεια και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και για την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η σπείρα είχε χαρακτηριστικά «οικογενειακής επιχείρησης», καθώς όλα τα μέλη της συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.