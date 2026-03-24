«Χρυσός» ο μπακαλιάρος της 25ης Μαρτίου: Αυξήσεις-φωτιά έως 20% και τιμές-σοκ

Αυξήσεις 20% στον μπακαλιάρο για την 25η Μαρτίου. Στροφή σε φθηνότερα ψάρια και 100% πληρότητα στα εστιατόρια.

Μπακαλιάρος στην Βαρβάκειο αγορά | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Με «αλμυρές» τιμές και έντονο προβληματισμό έρχεται φέτος το παραδοσιακό τραπέζι της 25ης Μαρτίου. Η ακρίβεια χτυπά το εθνικό μας έδεσμα, με τον μπακαλιάρο να παρουσιάζει αύξηση 15% έως 20% σε σύγκριση με πέρυσι, αναγκάζοντας τους καταναλωτές σε εξονυχιστική έρευνα αγοράς.

Η ακτινογραφία των τιμών

Ο υγράλατος μπακαλιάρος ξεκινά από τα 16 βευρώ, ενώ ο κατεψυγμένος αποτελεί την πιο οικονομική λύση, ξεκινώντας από τα 8€/κιλό.

Οι τιμές «τσιμπάνε» αισθητά, φτάνοντας ακόμα και τα 26€/κιλό για την εκλεκτή ποιότητα.

Οι ιδιοκτήτες ιχθυοπωλείων παρατηρούν ότι οι πελάτες τους είναι πλέον πολύ πιο συγκρατημένοι, αγοράζοντας μικρότερες ποσότητες ή επιλέγοντας φθηνότερα ψάρια για τη νηστεία τους.

Παρά το κύμα ακρίβειας, η επιθυμία για γιορτή παραμένει. Οι κρατήσεις στα εστιατόρια για την ημέρα της επετείου αγγίζουν ήδη το 100%, με το delivery να αναμένεται να πάρει «φωτιά» για όσους δεν κατάφεραν να βρουν τραπέζι ή προτιμούν την άνεση του σπιτιού.

