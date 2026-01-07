Μενού

Η αιχμή Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

Ένας χρήστης του Χ αναθεωρεί δημόσια τη στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστινού, ενώ ο Νίκος Πλακιάς απαντά με αιχμηρή φράση.

Reader symbol
Newsroom
πλακιασ
Ο Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η δημόσια αυτοκριτική ενός χρήστη του Χ σχετικά με τη στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστινού, πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Η ανάρτησή του ήρθε μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της ίδιας, η οποία φαίνεται πως άλλαξε την εικόνα που είχε σχηματίσει.

Στον διάλογο παρενέβη και ο Πλακιάς, ο οποίος είχε στο παρελθόν αφήσει αιχμές για την Καρυστινού, απαντώντας τώρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Ο χρήστης, που στο παρελθόν είχε υπερασπιστεί με σθένος τη Μαρία Καρυστινού και είχε αντιταχθεί στις σπόντες του Πλακιά, παραδέχτηκε ότι είχε σχηματίσει «εσφαλμένη άποψη».

Ο Πλακιάς απάντησε με μια φράση που έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται, ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.»

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο χρήστης δεν είχε λάθος άποψη, αλλά απλώς δεν γνώριζε «τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων».

Ολοκλήρωσε την απάντησή του με τη φράση: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή.»

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ