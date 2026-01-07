Η αιχμή Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η δημόσια αυτοκριτική ενός χρήστη του Χ σχετικά με τη στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστινού, πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.
Η ανάρτησή του ήρθε μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της ίδιας, η οποία φαίνεται πως άλλαξε την εικόνα που είχε σχηματίσει.
Στον διάλογο παρενέβη και ο Πλακιάς, ο οποίος είχε στο παρελθόν αφήσει αιχμές για την Καρυστινού, απαντώντας τώρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.
Ο χρήστης, που στο παρελθόν είχε υπερασπιστεί με σθένος τη Μαρία Καρυστινού και είχε αντιταχθεί στις σπόντες του Πλακιά, παραδέχτηκε ότι είχε σχηματίσει «εσφαλμένη άποψη».
Ο Πλακιάς απάντησε με μια φράση που έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού:
«Ο έξυπνος το παραδέχεται, ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.»
Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο χρήστης δεν είχε λάθος άποψη, αλλά απλώς δεν γνώριζε «τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων».
Ολοκλήρωσε την απάντησή του με τη φράση: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή.»
