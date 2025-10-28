Η Ακρόπολη πλημμύρισε κόσμο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, πλήθος επισκεπτών κατευθύνθηκε προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αναζητώντας μια μοναδική θέα στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση που ξεδιπλώνεται στο κέντρο της Αθήνας.
Η ημέρα της εθνικής επετείου δεν είναι μόνο αφιερωμένη στη μνήμη και την ιστορία, αλλά και στον πολιτισμό: η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης, όπως και σε όλα τα δημόσια μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη για όλους.
Έτσι, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τον εορτασμό της επετείου με μια βόλτα στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, απολαμβάνοντας χωρίς αντίτιμο την επαφή με την ιστορία και την τέχνη.
