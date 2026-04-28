Η βαλίτσα του 89χρονου στο ταξί θα «μιλήσει» για τις κινήσεις του - Το ταξίδι που ετοίμαζε και τα ΜΜΕ στόχοι

Μια βαλίτσα που εντοπίστηκε από τις αρχές στο ταξί με το οποίο ο 89χρονος κατευθύνθηκε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, αποτέλεσε το «σημείο μηδέν» για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που έλαβαν χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4).

Υπενθυμίζεται ότι, ο ηλικιωμένος, αφού άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο κτίριο του Πρωτοδικείου στον οδό Λουκάρεως, στα οποία έφτασε με το ταξί, μετά διέφυγε για την Πάτρα.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Mega, ο 89χρονος είπε στον οδηγό ταξί ότι θα του δώσει 200 ευρώ για να τον πάει στην Πάτρα, αλλά εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση εντοπισμού.

Οι αρχές, όταν εντόπισαν τη βαλίτσα του δράστη βρήκαν μέσα:

τα έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι θα έφευγε από τη χώρα με προορισμό το Στρασβούργο

από τα οποία προέκυπτε ότι θα έφευγε από τη χώρα με προορισμό το Στρασβούργο διαβατήριο , το οποίο κίνησε υποψίες για ταξίδι εκτός ΕΕ

, το οποίο κίνησε υποψίες για ταξίδι εκτός ΕΕ αποκόμματα εφημερίδων με κομματικό περιεχόμενο, τα οποία κίνησαν υποψίες για επίθεση σε ΜΜΕ

Τι γνωρίζουμε για τα κίνητρα του δράστη μέσω της επιστολής που άφησε

Η «αντίδραση στο άδικο σύστημα», φέρεται να είναι η «κεντρική ιδέα», πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης του δράστη, με βάση όλων όσων προκύπτουν από την επιστολή που άφησε και στα δύο κτίρια.

Αναλυτικότερα η επιστολή του αναφέρει: «Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες.

Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας.

Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ.

Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Βλάχος

ΥΓ: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος, Π.Κ.».

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως: Στο νοσοκομείο οι πέντε τραυματίες

Πέντε άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, λόγω των πυροβολισμών του ηλικιωμένου.

Αμέσως διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό» με την κατάσταση της υγείας τους να μην διατρέχει κίνδυνο αλλά με αρκετά τραύματα.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο πρώτος τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό καθώς τραυματίστηκε από σάγια στο κάτω δεξί πόδι, λίγο πάνω από τη φτέρνα. Υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, με ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία, ώστε να αποκλειστεί τραυματισμός σε αγγεία ή οστά. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός, και θα παραμείνει για στενή παρακολούθηση.

Στη συνέχεια έφτασαν με ασθενοφόρο και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο. Φέρουν ελαφρά τραύματα στα κάτω άκρα από σκάγια και υποβλήθηκαν και εκείνες σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος χειρουργικής επέμβασης.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική και την ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου και θα παραμείνουν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς.