Η Βουλή προτείνει τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο για πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ολοκλήρωσε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την επιλογή νέου Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς η σημερινή θέση θα μείνει κενή στις 30 Ιουνίου. Πριν από την απόφαση έγιναν δύο κύκλοι ακροάσεων των υποψηφίων.

Στη διαδικασία είχαν κληθεί 9 Αντιπρόεδροι και 18 δικαστές του Αρείου Πάγου, όμως αρκετοί δεν συμμετείχαν, είτε επειδή είχαν κάποιο προσωπικό κώλυμα είτε για άλλους λόγους. Μετά τις ακροάσεις, η Διάσκεψη διατύπωσε τη γνώμη της για το ποιος θα πρέπει να αναλάβει τη θέση.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (15 ψήφοι),

Σωκράτης Πλαστήρας (10 ψήφοι)

και ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας (9 ψήφοι).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Διάσκεψης των Προέδρων θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης για εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα γίνει η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.