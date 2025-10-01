Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό

«Πού είναι ο Σέντομ; Δεν είναι στο κελί του». «Τα ρούχα του είναι στο γραφείο της ψυχολόγου». Στις φυλακές Κορυδαλλού έχει σημάνει συναγερμός. Πανικόβλητοι τρέχουν βραδιάτικα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι φρουροί. Ειδοποιείται ο διευθυντής.

«Αυτή... Αυτή τον έβγαλε. Είναι ο γιατρός...»!

Ο Πίτερ Σέντομ είχε βγει από την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού σαν κύριος. Κανείς σε τέσσερις ελέγχους δεν τον τσέκαρε να δει αν είναι πραγματικός γιατρός, την ταυτότητά του κι αν είναι μεταμφιεσμένος. Όλη τη δουλειά είχε κάνει η Όλγα Ατζαμόγλου, η ψυχολόγος των φυλακών. Ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί του και είχε υποκύψει στις πιέσεις και τα «θέλω» του. Δεν έβλεπε μπροστά της. Η λογική δεν λειτουργούσε. Παράκουγε τς φωνες μέσα στο κεφάλι της: «Είναι δολοφόνος, είναι δολοφόνος». Το μόνο που ήθελε ήταν να βρίσκεται μαζί του. Κάπου οι δυο τους, ελεύθεροι.

Το πλήρωσε... Το είχε γράψει σε επιστολή στα παιδιά της: «Σύντομα θα έρθει το τέλος που θα με δικαιώσει για τις επιλογές μου». Της κόστισε την ίδια της τη ζωή. Βρέθηκε νεκρή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κολομβία. Αυτός είχε εξαφανιστεί... Είναι Μάιος του 2002!

Από μικρός στα ναρκωτικά και το έγκλημα

Ο Πίτερ Σέντομ μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από μικρή ηλικία είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. Μόλις στα 11 του άρχισε να κάνει χρήση κοκαΐνης, εισήλθε στον κόσμο του εγκλήματος γρήγορα και στα 19 του διέπραξε την πρώτη του δολοφονία.

Στη Νέα Υόρκη και στα στέκια που σύχναζε γνώρισε τα παιδιά της οικογένειας Γρηγοράκου. Διαβόητοι άνθρωποι της νύχτας. Νονοί! Κράτησε επαφή μαζί τους και στις αρχές της δεκαετίας του '90 ήρθε στη χώρα μας για business.

Κάνει κάθε λογής δουλειά για λογαριασμό της οικογένειας Γρηγοράκου. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι εκτελέσεις αντιπάλων, αλλά πολλές φορές και αθώων. Κατά λάθος δολοφονίες.

Πίτερ Σέντομ | Αστυνομία

Η δολοφονία της Στεφανίας Σαρδή

Στην Ελλάδα, ο Πίτερ Σέντομ, γνωρίστηκε με την 20χρονη φοιτήτρια Στεφανία Σαρδή και σύντομα σύναψαν ερωτική σχέση. Η Στεφανία όμως ανακάλυψε τη «διπλή ζωή» του συντρόφου της, καθώς είχε βρει στο σπίτι της ένα πακέτο με ναρκωτικά που είχε κρύψει ο Σέντομ. Του ζήτησε να χωρίσουν, αλλά στον Πίτερ δεν αρκούσε μόνο αυτό.

Αφού τον είχε ανακαλύψει έπρεπε να φύγει από τη μέση καθώς πάντα εγκυμονούσε ο κίνδυνος να τον «δώσει» στην Αστυνομία.

Τη δολοφόνησε στυγνά, στις 13 Φεβρουαρίου το 1990, με 16 μαχαιριές στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματός της. Το γυμνό και κατακρεουργημένο σώμα της, βρήκε στο διαμέρισμά της στη Γλυφάδα, ο ίδιος της ο πατέρας, περίπου μια μέρα αργότερα. Την έψαχνε αλλά δεν μπορούσε να την βρει. Έτσι με τη βοήθεια ενός κλειδαρά, μπήκαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν το φρικτό και μακάβριο θέαμα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, η άτυχη Στεφανία πάλεψε για τη ζωή της.

Οι δικαστικές αρχές δεν κατάφεραν να «δέσουν» τον Σέντομ για τη στυγερή δολοφονία και βγήκε ελεύθερος στην κοινωνία να κυκλοφορεί και να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Στο επόμενο διάστημα βρέθηκε ξανά στη Νέα Υόρκη, όπου διέπραξε, εκτός από ληστείες, άλλες δύο γυναικοκτονίες. Μάλιστα, η Ρεβέκα Πανσένσκο, μία από τα θύματά του, βρέθηκε νεκρή κάτω από την γέφυρα του Μπρούκλιν ένα μήνα μετά τον στραγγαλισμό της.

Γύρω στο 1996 επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς πλέον εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης στις ΗΠΑ. Εκεί, η ποινή είναι μία: Ηλεκτρική καρέκλα!

Η εγκληματική του δράση στην Αθήνα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το «βιογραφικό» του αναγράφει εμπόριο ναρκωτικών. Επίθεση με χειροβομβίδα στο μπαρ «Άνεσις». Εμπρησμό αυτοκινήτου στη Γλυφάδα. Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο και πώληση των κλοπιμαίων.

Ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και δολοφονία υπαλλήλου

Τον Μάιο του 1997, μαζί με τους συνεργούς του, πραγματοποιούν μια σειρά από ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα. Σε ένα από αυτά σκότωσαν τον υπάλληλο Μιχάλη Δρούγκα και σε ένα άλλο, τραυμάτισαν σοβαρά στο πρόσωπο τον Θωμά Αντωνίου.

Η λεία τους ήταν καλή αλλά ήταν άπληστοι. Ήθελαν κι άλλα. Πριν προλάβουν όμως να επιτεθούν στο επόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, αστυνομικοί τους εντόπισαν αναγκάζοντάς τους να παραδοθούν.

Πίτερ Σέντομ | eurokinissi

Ο Πίτερ Σέντομ βρίσκεται καταδικάστηκε για τις ένοπλες επιθέσεις, τις ληστείες και άλλα εγκλήματα και δέχτηκε ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Δεν άργησε να στραφεί κατά των πρώην συνεργατών του, δίνοντας στοιχεία για τη δράση τους, ενώ στο δικαστήριο αιφνιδίασε τους πάντες με την ομολογία του.

Ομολόγησε 2 δολοφονίες ζητώντας ισόβια - Είχε λόγο

Ομολόγησε ψυχρά τη δολοφονία της Στεφανίας Σαρδή το 1990 και τη δολοφονία του επιχειρηματία Θεοφάνη Σιδηρόπουλου το 1996. Στα πλαίσια ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων οικογενειών της Greek Mafia, ο 52χρονος επιχειρηματίας δέχτηκε έναν καταιγισμό από σφαίρες έξω από το σπίτι του στις 7 Αυγούστου του 1996, από δύο άντρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Μαζί με τον Θοδωρή Γρηγοράκο, είχαν σκοτώσει τον Σιδηρόπουλο κατά λάθος, καθώς νόμιζαν πως ήταν ο ιδιοκτήτης μιας καφετέριας που ήθελαν να βγάλουν από τη μέση.

«Κατά λάθος» ήταν και η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της υπαλλήλου κομμωτηρίου Βασιλικής Κωνσταντίνου. Ο στόχος ήταν άλλος...

Σέντομ | Youtube

Ο ίδιος ο Πίτερ Σέντομ ζητάει από το δικαστήριο ποινή ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να φυλακιστεί εδώ, στην Ελλάδα, και να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης - με την κατηγορία 7 δολοφονιών - και απειλούνταν με θανατική ποινή.

Ο Πίτερ Σέντομ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και από εκείνο το σημείο και μετά σχεδίαζε συνεχώς την απόδρασή του, ενώ διέπραξε άλλον έναν φόνο μέσα εκεί.

Σκότωσε έναν 33χρονο Αλβανό κρατούμενο, ξυλοκοπώντας και στραγγαλίζοντάς τον. Βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σεντόνι στο κελί του στις 7 Φεβρουαρίου του 2001.

Η σχέση με την ψυχολόγο Όλγα Ατζαμόγλου - Τον ερωτεύτηκε παράφορα

Μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με την ψυχολόγο, Όλγα Ατζαμόγλου, την οποία επισκέπτονταν συχνά στο γραφείο της. Οι ψίθυροι στις φυλακές δεν αργούν να κάνουν λόγο για ερωτική σχέση. Ο 30χρονος τότε Σέντομ, το εκμεταλλεύεται στο έπακρον, καθώς βλέπει μια μεγάλη ευκαιρία για την απόδρασή του. Αυτή που σχεδίαζε από την πρώτη στιγμή...

Η Όλγα Ατζαμόγλου εκείνη την περίοδο είναι 45 ετών, μητέρα δύο παιδιών και εν διαστάσει με τον σύζυγό της.

Όλγα Ατζαμόγλου | eurokinissi

Κάποια στιγμή, εκδόθηκε απόφαση ο Σέντομ να μεταφερθεί στις φυλακές της Κέρκυρας. Η Όλγα Ατζαμόγλου όμως δεν μπορούσε να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Έπρεπε να τον κρατήσει κοντά της, στον Κορυδαλλό. Τον συμβούλεψε λοιπόν να επικαλεσθεί ψυχολογικά προβλήματα στον διευθυντή των φυλακών Κερκύρας και να φροντίσει να φαίνεται αυτό πιστευτό και στη συμπεριφορά του.

Μετά από λίγο καιρό, ο Σέντομ υπέβαλλε αίτημα να τον επισκεφτεί στην Κέρκυρα η ψυχολόγος του από τον Κορυδαλό, καθώς ήταν εκείνη που γνώριζε το ιστορικό του, όμως αυτό το αίτημα απορρίφθηκε. Σε νέα του αίτηση ζήτησε να μεταφερθεί ξανά ο ίδιος στον Κορυδαλλό για να μπορέσει να εξεταστεί από την ψυχολόγο Όλγα Ατζαμόγλου. Το αίτημά του εγκρίθηκε το Πάσχα του 2002.

Η ημέρα της απόδρασης

Την ημέρα που είχε σχεδιαστεί η απόδραση, η Όλγα Ατζαμόγλου είχε καλέσει τέσσερις φορές στην πύλη των φυλακών Κορυδαλλού, ζητώντας να ενημερωθεί για το αν είχε φτάσει ο γιατρός που (υποτίθεται) περίμενε. Ο γιατρός, ο οποίος όπως είχε ενημερώσει, ήταν υπεύθυνος για ένα από τα προγράμματα απεξάρτησης που έτρεχαν εκείνη την περίοδο.

Περίπου στις 16:30 το απόγευμα, οι δυο τους, πέρασαν από τέσσερις διαφορετικούς ελέγχους μέχρι την έξοδο από το σωφρονιστικό κατάστημα. Η ψυχολόγος έδειχνε την ταυτότητα της, ενώ ο συνοδός της, ο γιατρός, δεν χρειάστηκε να επιδείξει τίποτα, απλά περνούσε τους ελέγχους μαζί της.

Η Όλγα Ατζαμόγλου φρόντιζε να ενημερώνει πως είναι ο γιατρός που περίμενε και οι φύλακες βλέποντας έναν άντρα με ανοιχτόχρωμο κοστούμι, καφέ γραβάτα, γυαλισμένα μαύρα παπούτσια, καστανά μαλλιά (της περούκας), γυαλιά μυωπίας, μια τσάντα ώμου και στα χέρια του ένα ντοσιέ, πείθονταν πως όντως επρόκειτο περί γιατρού. Η Ατζαμόγλου τον είχε προμηθεύσει και με πλαστή ταυτότητα. Καλού κακού!

Πύλη Κορυδαλλού | Eurokinissi

Η εξαφάνιση του Πίτερ Σέντομ, από τις φυλακές Κορυδαλλού, έγινε αντιληπτή το βράδυ εκείνης της μέρας, μετά την καταμέτρηση των κρατουμένων, καθώς... έλειπε ένας. Στο γραφείο της ψυχολόγου βρέθηκαν τα ρούχα του. Αργότερα βρέθηκε το αυτοκίνητο της ψυχολόγου στην Πέτρου Ράλλη.

Η επιστολή της 45χρονης στα παιδιά της

Ένα ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε αμέσως για τον εντοπισμό τους, οι φύλακες καθαιρέθηκαν αυτόματα και η έρευνα ξεκίνησε, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Δεν κατάφεραν ποτέ να τους βρουν. Η ψυχολόγος, έναν χρόνο μετά την απόδραση τους, έστειλε μια επιστολή στα δύο παιδιά της και σε αυτήν υπήρχαν ξεκάθαρες ενδείξεις για ανάπτυξη ερωτικής σχέσης με τον κατά συρροή δολοφόνο.

Αρκετοί όμως εκτίμησαν πως το κείμενο της επιστολής υπαγορεύθηκε από τον Σέντομ στην ψυχολόγο και ότι γενικότερα εκείνη εξαναγκάστηκε με τη βία. Σε κάποιο σημείο του γράμματος η Όλγα Ατζαμόγλου ανέφερε πως σύντομα θα ερχόταν το τέλος που θα την δικαίωνε για τις επιλογές της.

Πίτερ Σέντομ | Eurokinissi

Νεκρή στην Κολομβία η Ατζαμόγλου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Όποια κι αν ήταν η αλήθεια, είτε είχαν ερωτική σχέση είτε εξαναγκάστηκε, ποτέ δεν θα έρθει στην επιφάνεια, καθώς και οι δυο τους, αργότερα, βρέθηκαν νεκροί. Σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κολομβία, βρέθηκε νεκρή η Ελληνίδα ψυχολόγος και σύμφωνα με το υπόμνημα των Κολομβιανών διπλωματών, είχε καταλύσει με έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων και μετά την αποχώρησή του ανακαλύφθηκε η σορός της. Ο Σέντομ φυσικά, θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη δολοφονία της.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αμερικανός δολοφόνος κατά συρροή βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βενεζουέλα. Η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από χρήση ναρκωτικών.