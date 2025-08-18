Η επόμενη μέρα στην Αχαΐα: «Φυλάμε καραούλι για πλιάτσικο, δεν υπάρχει πια το χωριό μας»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων στην Αχαΐα, γύρω από την Πάτρα οι οποίοι, με λιγοστή βοήθεια από το κράτος, καλούνται τώρα να συνεχίσουν τις ζωές τους κυριολεκτικά πάνω σε αποκαΐδια, μετά τις φωτιές.

Πυρόπληκτος κάτοικος του οικισμού των Μοιραίικων μίλησε στο MEGA, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το σπίτι της οικογένειάς μας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, συνεχίζουν να καταγράφουν σπίτι στην περιοχή μας».

«Προσπαθούμε πηγαίνοντας μέσα-έξω να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες με τις καταγραφές. Φυλάμε και καραούλι για το πλιάτσικο, είναι ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει. Προσπαθούμε να περισώσουμε ό,τι έχει μείνει».

Αχαΐα: «Δεν υπάρχει πλέον χωριό»

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια αστυνόμευση, απάντησε: «Έχουν γίνει καταγγελίες από εμάς στις αρχές, υπάρχουν κάποιες περιπολίες και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες μας».

«Πολλούς ανθρώπους εδώ τους κύκλωσε η φωτιά και έμειναν στο χωριό, σώθηκαν από θαύμα. Δεν έχει τραυματιστεί κανείς».

«Υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Εδώ δεν υπάρχει χωριό πλέον, μόνο κάποια όρθια σπίτια. όπου και να σταθεί κανείς, όπου βλέπει το μάτι είναι καμένο, είναι αποκαρδιωτική κατάσταση. Τα Μοιραίικα δεν υπάρχουν πλέον», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε τελικά: «Ζητάμε από την Πολιτεία εφόσον δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα σπίτια τους, να σταθεί τώρα δίπλα στους πληγέντες, γιατί πολλοί έχουν μείνει και χωρίς δουλειά. Πολλοί εδώ ζούσαν από τις καλλιέργειες και τα ζωντανά.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιον να τους φιλοξενήσει και μένουν στα καμένα».