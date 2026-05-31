Η χώρα που «τρέλανε» τους δημογραφικούς δείκτες - H μόνη που εμφανίζει baby boom

Σχεδόν το ένα τέταρτο των χωρών του κόσμου θα δουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται κατά μέσο όρο 14% τα επόμενα 30 χρόνια. Στις περισσότερες χώρες τα ποσοστά γεννήσεων υποχωρούν σημαντικά, με το δημογραφικό να αναδεικνύεται στο πιο φλέγον ζήτημα με σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία, την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό σύστημα.

Ωστόσο υπάρχει μια χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου που αντιστέκεται στην παγκόσμια τάση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, το Ισραήλ, που ξεπερνά σε επιδόσεις ακόμη και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

