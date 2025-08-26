Η ιδιαίτερη παραλία με τα πιο βαθιά νερά στην Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές του κόσμου γι' αυτό κι από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, μπορεί να βρει κανείς αμέτρητες και διαφορετικές μεταξύ τους παραλίες, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή γοητεία.

Στις παραλίες αυτές, υπάρχει μια ιδιαίτερη παραλία, ένας μικρός κόλπος, που έχει ένα χαρακτηριστικό που τη διακρίνει από τις άλλες. Είναι η πιο βαθιά παραλία της Ελλάδας.

Όσο κολυμπάς, τόσο σου ξεδιπλώνει και εκείνη τα χρώματά του βυθού της. Από το γαλάζιο στο βαθύ μπλε. Ένας μικρός παράδεισος με κρυστάλλινα νερά, πιο κοντά απ' ότι θα φανταζόσουν.

Η παραλία με τα πιο βαθιά νερά

Με κρυστάλλινα καθαρά νερά και βάθος, η παραλία Άκολη που βρίσκεται στον ομώνυμο παραθαλάσσιο οικισμό, 5 χιλιόμετρα από το Αίγιο, κατέχει τον τίτλο της παραλίας με τα πιο βαθιά νερά. Είναι η παραλία του οικισμού Ροδοδάφνης και μια από τις πιο γνωστές της Αιγιαλείας.

Πρόκειται για μια παραλία με βότσαλο, οργανωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, περίπου 2 ώρες από την Αθήνα, ενώ είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της περιοχής, για αναψυχή και ξεκούραση.

Η παραλία της Αχαΐας αποκαλύπτει σταδιακά στους λουόμενους το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και την προσωπικότητά της. Αρχικά, η παραλία θα έλεγε κανείς ότι είναι ρηχή, αφού το βάθος της ξεκινά αρκετά μέτρα μακριά από την ακρογιαλιά.