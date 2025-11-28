Η «Ιθάκη» του Τσίπρα τώρα και σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo: «Αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα»

Τον μεγάλο «ντόρο» που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφόρησε πρόσφατα και «ξεπούλησε» θέλησε να εκμεταλλευτεί η εταιρεία παιχνιδιών, Jumbo, που φημίζεται για τις ... ευφάνταστες διαφημίσεις της ειδικά σε περιόδους όπως τα Χριστούγεννα.
Στο νέο χριστουγεννιάτικο σπότ της για το ραδιόφωνο η Jumbo κάνει σαφή αναφορά στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, τρολάροντας με τον τίτλο του, «Ιθάκη».
Αρχικά, η διαφήμιση ξεκινάει με παράφραση του ομώνυμου ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη, ωστόσο στην τελευταία φράση η αναφορά γίνεται ξεκάθαρη με τον αφηγητή να λέει «Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».
Τα λόγια της διαφήμισης
«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά
Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις
Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν
Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».
