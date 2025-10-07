Από τα δυτικά προς τα ανατολικά κινείται η κακοκαιρία Barbara, όπως αναμενόταν βάσει και των μετεωρολογικών προγνώσεων, με τα καιρικά φαινόμενα να «επισκέπτονται» το απόγευμα της Τρίτης την Αττική.

Παράλληλα, έντονα φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα, όπου καταγράφηκε χιονοκαταιγίδα στα 1700 υψόμετρο στην οροσειρά του Χελμού.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά βίντεο, παρατηρήθηκαν οι πρώτες λευκές νιφάδες στην οροσειρά, απόρροια του περάσματος της κακοκαιρίας Barbara από τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Χιονοκαταιγιδα ⚡️ τώρα στα Καλάβρυτα στα 1700 μέτρα μ υψόμετρο



Πηγή : meter pic.twitter.com/EviGGbn5Yv — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 7, 2025

Κακοκαιρία Barbara: Πού αναμένονται καταιγίδες

Σε εξέλιξη, αλλά αρκετά πιο ήπια, βρίσκεται η κακοκαιρία Barbara, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι οι βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι, με τα καιρικά φαινόμενα να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία Barbara κινείται προς το Αιγαίο, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται κάποιες καταιγίδες προς την Πελοπόννησο, την ώρα που βρέχει ήδη στην Αρκαδία και στη Λακωνία, στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία Barbara, παράλληλα, θα κάνει ένα «πέρασμα» από την Αττική τις επόμενες ώρες, χωρίς να παρατηρούνται ανησυχητικά φαινόμενα. Από αύριο, Τετάρτη, θα επηρεαστούν περιοχές του Αιγαίου, ενώ από την Πέμπτη και έπειτα θα υποχωρήσει αισθητά.