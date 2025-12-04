Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έτρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Αθήνα – Το ταξίδι προς το Μιλάνο ξεκίνησε

Η Ολυμπιακή Φλόγα, σύμβολο ενότητας και ειρήνης, παραδόθηκε σήμερα (04.12.2025) στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγάλου ταξιδιού της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου.

Στην τελετουργική λαμπαδηδρομία συμμετείχαν προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έτρεξε με τη Φλόγα στους δρόμους της Αθήνας.

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η Γκίλφοϊλ παρέλαβε τη Φλόγα από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Στέφανο Χανδακά. Ντυμένη με την επίσημη στολή των λαμπαδηδρόμων, διένυσε την προβλεπόμενη απόσταση και παρέδωσε το ιερό σύμβολο στον Τζος Χακ, υπαρχηγό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ | ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI

Εκείνος με τη σειρά του το έδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της σκυταλοδρομίας.