Η «κραυγή» της μάνας του Γεράσιμου τρία χρόνια μετά τα Τέμπη: «Το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου»

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, δηλώνει πως ο χρόνος δεν απαλύνει τον πόνο. Στη δήλωσή της σύμφωνα με το gegonotanews, που δημοσιοποίησε ο δικηγόρος της, περιγράφει τον γιο της ως «ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη».
Ολόκληρη η δήλωση της μητέρας του Γεράσιμου Ιάσονα:
«Ακούω παντού: “Μαύρη Επέτειος… την αποφράδα εκείνη μέρα…1096 φορές, 1096 ημέρες…” Ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια κι απαράλλαχτη. Ο Χρόνος, δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ∙ μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια∙
γεμάτα δύναμη.
Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου.
Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας∙ την ανθρώπινη ταυτότητά μας.
Σε όσους λοιπόν εκλήθησαν για να απολογηθούν και σε όσους -ελπίζω- στην πορεία να κληθούν, έχω να πω: Το Έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ’ το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα∙ η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα Ανεξαιρέτως.
Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή Λαού… Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».
