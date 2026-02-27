Μενού

Η «κραυγή» της μάνας του Γεράσιμου τρία χρόνια μετά τα Τέμπη: «Το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου»

Η μητέρα του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού των Τεμπών στέλνει μήνυμα για την τριετή μαύρη επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών
Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, δηλώνει πως ο χρόνος δεν απαλύνει τον πόνο. Στη δήλωσή της σύμφωνα με το gegonotanews, που δημοσιοποίησε ο δικηγόρος της, περιγράφει τον γιο της ως  «ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη».

Ολόκληρη η δήλωση της μητέρας του Γεράσιμου Ιάσονα:

«Ακούω παντού: “Μαύρη Επέτειος… την αποφράδα εκείνη μέρα…1096 φορές, 1096 ημέρες…” Ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια κι απαράλλαχτη. Ο Χρόνος, δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ∙ μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια∙
γεμάτα δύναμη.

Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου.
Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας∙ την ανθρώπινη ταυτότητά μας.

Σε όσους λοιπόν εκλήθησαν για να απολογηθούν και σε όσους -ελπίζω- στην πορεία να κληθούν, έχω να πω: Το Έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ’ το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα∙ η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα Ανεξαιρέτως.

Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή Λαού… Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».
 

