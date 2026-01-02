Η Λήμνος στον «Αρκτικό Κύκλο»: Εντυπωσιακές εικόνες μετά την έντονη χιονόπτωση

Απροσδόκητα η Λήμνος μας έδωσε εικόνες από «Αρκτικό Κύκλο», αφού χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς.

Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού, όπως μεταφέρει και ο ΣΚΑΙ.

Η σχετική δορυφορική φωτογραφία, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα του νησιού, ντυμένο από άκρη σε άκρη στα λευκά.

Λήμνος: Αλλάγες στα ωράρια λόγω παγετού

Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι λόγω των συνθηκών παγετού που αναμένεται να επικρατήσουν την Παρασκευή οι υπηρεσίες του θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 π.μ.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα, την ώρα που έδυε ο ήλιος την πρώτη ημέρα του χρόνου, καταγράφονται σε βίντεο που δημοσίευσε το limnoslive.gr.

Το χιόνι κάλυψε στέγες, δρόμους και παραθαλάσσιες γειτονιές, δημιουργώντας εικόνες που δεν είναι συχνές για τη Λήμνο και προκάλεσαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.