Η μοναδική παραλία στην Αττική που βρίσκεται στη λίστα με τις 251 «απάτητες παραλίες»

Αυξήθηκε ο αριθμός των παραλιών που βρίσκονται στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπεγράφη από τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομίας, Σταύρο Παπασταύρου και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251.

Τι σημαίνει η λίστα με «απάτητες παραλίες»; Στις 251 παραλίες που περιλαμβάνει, απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Με την ΚΥΑ, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

Η παραλία της Αττικής που βρίσκεται στη λίστα με τις «απάτητες παραλίες»

Η παραλία του Σχινιά στον Δήμο Μαραθώνα, βρίσκεται στη λίστα με τις «απάτητες παραλίες» και αποτελεί τη μοναδική παραλία στην Αττική που προστατεύεται καθώς αντιμετωπίζεται ως φυσικό καταφύγιο, ενταγμένο στο δίκτυο Natura. Η παραλία δεν αποτελεί νέα προσθήκη στη λίστα, καθώς υπήρχε ήδη στις παραλίες που προστατεύονται, από τα προηγούμενα χρόνια.

Η παραλία μπροστά από το πευκόδασος του Σχινιά. | Φωτ. Αρχείου/Eurokinissi

Η περιοχή του Σχινιά, στην άκρη του όρμου του Μαραθώνα, είναι πλούσια σε βιοτόπους, σπάνια ζώα και φυτά και διακρίνεται για την περιβαλλοντική, ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική σπουδαιότητά της. Για τη διατήρηση, την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής, το 2000 ιδρύθηκε το Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα.

Παρά τη μικρή έκτασή του χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και είναι το σημαντικότερο παράκτιο οικοσύστημα της Αττικής. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο υγρότοπο της Αττικής, όπου έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 240 είδη πουλιών και είναι σημαντικός σταθμός στην μεταναστευτική πορεία τους κάθε άνοιξη και φθινόπωρο.

Επίσης, περιλαμβάνει το πευκοδάσος κουκουναριάς, που είναι ένα από τα τρία που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, τη χερσόνησο της Κυνοσούρας με τη μοναδική χλωριδική σύνθεση, τον θαλάσσιο όρμο με την αμμώδη παραλία και τα λιβάδια ποσειδωνίας στο βυθό του και την περιοχή της Μακαρίας Πηγής με τη φυσική ροή υδάτων.