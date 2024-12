Η Novibet διακρίνεται με δύο βραβεία στην τελετή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών

Η Novibet ανακοινώνει με υπερηφάνεια την κατάκτηση δύο κορυφαίων βραβείων στην ετήσια τελετή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη,10 Δεκεμβρίου 2024. Αυτές οι σημαντικές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας στην αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Η Novibet απέσπασε τα εξής βραβεία:

● Καλύτερη Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρία του Πελάτη (Best Use of Artificial Intelligence in Customer Experience)

● Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη (Best Omni-Channel Customer Service)

Η βράβευση σε αυτές τις δύο κατηγορίες αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια της Novibet να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες της, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την ικανότητά της να συνδυάζει τα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας για την άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη των χρηστών της.

Η Αφροδίτη Πίνα, Director of Customer Operations της Novibet, δήλωσε σχετικά: “Αυτή η διάκριση αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της σταθερής μας δέσμευσης στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών. Με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της καινοτομίας μας και ένα ευρύ φάσμα διαύλων επικοινωνίας, ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες τους. Πιστοί στο μότο μας “Innovation Driven, Human Focused”, εστιάζουμε στη δημιουργία εμπειριών που διασφαλίζουν εξατομικευμένη, άμεση και ουσιαστική υποστήριξη, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας και αναβαθμίζοντας διαρκώς την αξία τους στην εταιρεία.”

Η Novibet παραμένει η online gaming εταιρεία με τις περισσότερες βραβεύσεις από τον θεσμό, με 11 χρυσά και 5 ασημένια βραβεία μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωσή της στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελατών και την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.