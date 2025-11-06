Η πανσέληνος του Νοεμβρίου καθήλωσε την υφήλιο: Γιατί λέγεται «φεγγάρι του κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, επονομαζόμενη και «φεγγάρι του κάστορα», μάγεψε χθες το βράδυ με τη λάμψη της όσους βρήκαν καθαρό ουρανό για να την ατενίσουν.

Είναι η κοντινή απόσταση της Σελήνης από τη Γη αυτή την περίοδο του κύκλου της, που κάνει τον δορυφόρο μας να προβάλλει τόσο μεγάλος στον ουράνιο θόλο. Το «φεγγάρι του κάστορα» εντυπωσίασε όσους κατάφεραν να το δουν ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, παρά τον συννεφιασμένο καιρό.

Από την Ελλάδα έως την Ιταλία, την Αμερική και τη Γερμανία οι φωτογραφίες είναι μαγευτικές.

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Γιατί λέγεται «φεγγάρι του κάστορα»

Το «φεγγάρι του Κάστορα» συμβαίνει τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και έως και 30% πιο φωτεινό από το συνηθισμένο.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα» γιατί έχει συνδεθεί στην παράδοση των ιθαγενών της Αμερικής, με την εποχή που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι πριν διαχειμάσουν, τότε ακριβώς που οι κυνηγοί έστηναν παγίδες πριν παγώσουν τα νερά.

Έτσι, η έλευση του «Φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή να ετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται.