Σε προάστιο του Αμβούργου βρέθηκε η κάμερα του MEGA και της εκπομπής «Live News», αναζητώντας στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Η γειτονιά όπου ζούσε μέχρι το 2022 παραμένει σιωπηλή, με τους κατοίκους να θυμούνται μια οικογένεια κλειστή, απομονωμένη και ξαφνική στην αναχώρησή της.

Γείτονες περιγράφουν πως ο πατέρας της Λόρα, ο Δρ. Λόμτεβ, μάζεψε μέσα σε μία νύχτα όλα τα έπιπλα και έφυγε χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Κανένας δεν το ήξερε. Πολύ ξαφνικά», λένε χαρακτηριστικά. Άλλοι σοκάρονται όταν μαθαίνουν ότι το κορίτσι αγνοείται εδώ και έναν μήνα. «Ελπίζω να είναι καλά», σημειώνουν.

Ο αδελφός της Λόρα: Διστακτικός, αποστασιοποιημένος, σχεδόν αδιάφορος

Το πιο εντυπωσιακό –και ίσως πιο αποκαλυπτικό– μέρος του ρεπορτάζ έρχεται από τον αδελφό της Λόρα. Η στάση του είναι ψυχρή, χωρίς διάθεση εμπλοκής.

«Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί που μεγάλωσε στη Γερμανία να το πηγαίνουν ξαφνικά σε μια άλλη χώρα, όπου δεν έχει καμία σχέση και πιθανότατα δεν μιλάει ούτε τη γλώσσα», λέει, περιγράφοντας μια οικογενειακή πραγματικότητα γεμάτη αποστάσεις.

Ο ίδιος παραδέχεται πως δεν είχε ουσιαστική σχέση με τη Λόρα: «Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο.

Την τελευταία φορά που την είδα ήταν 13 χρονών. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου».

Όταν η δημοσιογράφος τού ζήτησε να στείλει ένα μήνυμα στη Λόρα, εκείνος απάντησε κοφτά: «Δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Με την αστυνομία να μιλήσετε. Δεν πιστεύω να βλέπει ελληνική τηλεόραση. Τη φωνή μου την έχετε ήδη. Πηγαίνετε στους φίλους της».

Μια φράση που αποτυπώνει όχι μόνο την απόσταση, αλλά και την απροθυμία του να εμπλακεί ουσιαστικά στην αναζήτηση της αδελφής του.

Ο αδελφός περιγράφει μια Λόρα αποκομμένη από την Ελλάδα, χωρίς δεσμούς, χωρίς γλώσσα, χωρίς αναμνήσεις.

«Όσο ήμασταν στην Ελλάδα, το μόνο που ήθελε να φάει ήταν McDonald’s», λέει, υπογραμμίζοντας πόσο ξένη ένιωθε.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός παιδιού που μετακινήθηκε από χώρα σε χώρα χωρίς σταθερότητα, χωρίς κοινωνικό περιβάλλον και χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο.

Η έρευνα συνεχίζεται

Το «Live News» συνεχίζει την έρευνα στο Αμβούργο, χτυπώντας πόρτα-πόρτα, αναζητώντας ανθρώπους που ίσως θυμούνται κάτι. Η γειτονιά παραμένει σιωπηλή, αλλά η υπόθεση της Λόρα εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα – όχι μόνο για το πού βρίσκεται, αλλά και για το οικογενειακό περιβάλλον που την περιέβαλλε.