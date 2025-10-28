Η στιγμή της έπαρσης: H γαλανόλευκη στον ουρανό της Ακρόπολης

Με δέος και εθνική υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στις 8:00, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η τελετή, που αποτελεί κορυφαία στιγμή μνήμης και τιμής, συγκέντρωσε τα βλέμματα και τα συναισθήματα όλων όσοι βρέθηκαν εκεί.

Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ύψωσαν την γαλανόλευκη στον ιστό, ενώ ο εθνικός ύμνος αντήχησε συγκλονιστικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Νωρίτερα προηγήθηκαν οι 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, καθώς και το εωθινό που απέδωσαν τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην έναρξη της ημέρας.