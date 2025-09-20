Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Πανικός για τουρίστες και περαστικούς

Αν και ο Δήμος Αθηναίων διαβεβαιώσε νωρίτερα πως «όλα τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της πτώσης του δέντρου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.

Τη στιγμή που το δέντρο πέφτει στην πλατεία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έδωσε στη δημοσιότητα το Orange Press Agency.

Στις εικόνες εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, υτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως το δέντρο προφανώς και ήταν σάπιο, καθώς πριν τρεις εβδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός. Τόνισε μάλιστα πως είχε ειδοποιηθεί ο Δήμος, αλλά «δεν ανέλαβαν την ευθύνη».