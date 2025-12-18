Η τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, περιγράφοντας την τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος τονίζει πως δεν μπορεί να δώσει «με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια», ωστόσο δίνει μία πρώτη τάση - εκτίμηση:
«Σάββατο 20/12 - Δευτέρα 22/12:
Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :
θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά
Χριστούγεννα:
Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.
Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:
Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.»
- Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια - Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης
- Συγκεκαλυμμένη ματσίλα, αυτή η μάστιγα
- Σοβαρό τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή
- Κρίσιμη ημέρα για τα μπλόκα – Εν αναμονή των αποφάσεων της Πανελλαδικής των αγροτών η κυβέρνηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.