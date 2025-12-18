Η τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, περιγράφοντας την τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος τονίζει πως δεν μπορεί να δώσει «με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια», ωστόσο δίνει μία πρώτη τάση - εκτίμηση:

«Σάββατο 20/12 - Δευτέρα 22/12:

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα:

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.»