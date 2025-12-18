Μενού

Η τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας παρουσιάζει την τάση του καιρού για το χρονικό διάστημα μέχρι και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Reader symbol
Newsroom
hristougenna athina
Χριστούγεννα στην Αθήνα | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, περιγράφοντας την τάση του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος τονίζει πως δεν μπορεί να δώσει «με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια», ωστόσο δίνει μία πρώτη τάση - εκτίμηση:

«Σάββατο 20/12  - Δευτέρα 22/12

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12  -Τετάρτη 24/12

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα:

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.»

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ