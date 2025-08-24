Η Θεσσαλονίκη στους δρόμους για την Παλαιστίνη- Συγκέντρωση από τα εργατικά σωματεία

Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε σήμερα(24/8) στις 11:00 π.μ. στον Λευκό Πύργο, έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης και άλλων κεντρικών οδών της πόλης.
Στην κεφαλή της πορείας κυριαρχούσε μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία
, ενώ το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών ήταν «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».
Οι συμμετέχοντες ζητούσαν τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα
και την άμεση διευκόλυνση της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, νέοι και νέες τοποθέτησαν σάκους που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά πάνω σε κόκκινο πανί μπροστά από το αμερικανικό προξενείο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
