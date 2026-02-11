Στις 18 Μαΐου 2000, ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom F-4 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε κατά τη διάρκεια άσκησης σε ένα σπίτι στην Αντίκυρα Βοιωτίας.

Την ώρα εκείνη δύο κορίτσια βρισκόταν μέσα στο σπίτι και διάβαζαν. Η λάθος στροφή του μαχητικού αεροσκάφους οδήγησε στον θάνατο των δύο κοριτσιών. Η 17χρονη Ηρώ Παπαχαραλάμπους διάβαζε για τις Πανελλήνιες και η 19χρονη Ειρήνη Κόλλια για την σχολή της και μετά την πτώση σκοτώθηκαν ακαριαία.



Επίσης κατά την πτώση σκοτώθηκαν και οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης και Πολύκαρπος Μουχτούρης.



Η επιζήσασα Σωτηρία Κόλλια, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι και σώθηκε από θαύμα, περιγράφει ότι ενώ κοιμόταν, η μπαλκονόπορτα του δωματίου της ξαφνικά έσπασε.



Ο πατέρας της αδικοχαμένης Ηρούς, μόλις είχα πάει στο σπίτι είδε την μηχανή του αεροσκάφους καρφωμένο στο σπίτι.



Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αντικύρας, θυμάται ότι «δεν φαινότανε το σπίτι. Υπήρχε μαύρος πυκνός καπνός. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε».



Πλέον στη θέση του σπιτιού από το 2002 έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.