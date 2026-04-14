Η Τζίμα για το πτυχίο του Λαζαρίδη: «Κάντε κάτι γιατί μας εκθέτει ή πείτε την αλήθεια γιατί δεν μας εκθέτει;»

Στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής θύελλας βρίσκεται ο Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τον διορισμό του στο Υπουργείο Παιδείας το μακρινό 2007.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να «ντύσει» την πρόσληψή του με τον μανδύα του μετακλητού υπαλλήλου, ισχυριζόμενος πως η θέση του δεν απαιτούσε πανεπιστημιακό τίτλο – μια απάντηση που μάλλον περιέπλεξε παρά ξεδιάλυνε τα πράγματα.

Η Ράνια Τζίμα, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, δεν άφησε την υπόθεση να πέσει στα μαλακά. Σχολιάζοντας τις εσωτερικές αναταράξεις στο κυβερνών κόμμα, μετέφερε με απόλυτη ευθύτητα τον προβληματισμό των «γαλάζιων» στελεχών.

«Το "δια ταύτα" αυτού του προβληματισμού των συναδέλφων του κ. Λαζαρίδη είναι: Κάντε κάτι γιατί μας εκθέτει ή πείτε την αλήθεια γιατί δεν μας εκθέτει;»

