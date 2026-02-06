Ιάσων Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για τη Χίο: «Είναι τα παιδιά εισβολείς;»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ιάσονα Αποστολόπουλου στην δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 μετανάστες.

Η Μαρία Καρυστιανού μοιράστηκε τη δική της άποψη για το τραγικό συμβάν μέσω ανάρτησης στο Facebook, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά και έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στην ανάρτηση της έκανε λόγο, μεταξύ άλλων για ελλιπή μέτρα πρόληψης και για αδυναμία αποτροπής των «παράνομων εισβολών», δήλωση που πυροδότησε την έντονη αντίδραση του διασώστη προσφύγων και ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος σχολίασε δημόσια κάτω από την ανάρτησή της.

Στο σχόλιό του έθεσε σειρά ερωτημάτων, αναφερόμενος σε τραυματισμένα παιδιά που νοσηλεύονται, σε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε εγκύους που έχασαν τα αγέννητα παιδιά τους μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι όσοι αιτούνται άσυλο προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο και ότι η απουσία ασφαλών και νόμιμων οδών αναγκάζει τους ανθρώπους να εισέρχονται παράτυπα στη χώρα για να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

Με βάση τα όσα υποστήριξε, κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να αναθεωρήσει τη λέξη «εισβολείς».

Λίγη ώρα αργότερα, παρέμβαση έκανε και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου είχε αρχικά δημοσιευτεί μόνο στο Facebook, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος τότε απάντησε, δημοσιοποιώντας το ίδιο σχόλιο και στο X.

Τι εννοείτε κ Πλακιά; Να φοβάμαι να ανεβάσω την απάντηση μου στην κυρία Καρυστιανού; Αφού έκανα δημόσιο σχόλιο στο FB και φαίνεται παντού, γιατί να το ανεβάσω και εδώ;

Τι εννοείτε κ Πλακιά; Να φοβάμαι να ανεβάσω την απάντηση μου στην κυρία Καρυστιανού; Αφού έκανα δημόσιο σχόλιο στο FB και φαίνεται παντού, γιατί να το ανεβάσω και εδώ;

Αλλά αφού επιμένετε, ορίστε.