Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Η επιστροφή μας ήταν ενέργεια της κυβέρνησης που όφειλε να την κάνει»

Ο γνωστός ακτιβιστής και μέλος της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla (Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα), Ιάσονας Αποστολόπουλος, μίλησε στο Mega και στην εκπομπή «Buongiorno» για την επιστροφή τους από το Ισραήλ.

«Η επιστροφή μας ήταν μία ενέργεια της κυβέρνησης, που όφειλε να την κάνει. Και πολύ άργησε. Ήμασταν τέσσερις ημέρες στη φυλακή, η πρέσβειρα μας επισκέφθηκε από τη δεύτερη ημέρα, που ήμασταν στη φυλακή, και έπρεπε να μας εκκενώσει εκείνη τη στιγμή» είπε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.

«Μην ξεχνάμε ότι η Γλυκερία, στο Ισραήλ, εκκενώθηκε το ίδιο δευτερόλεπτο, με αεροπλάνο που έστειλε η Ελλάδα. Και εμείς ήμασταν 27 Έλληνες πολίτες, έπρεπε να περιμένουμε τέσσερις ημέρες στα κελιά, χωρίς καμία πρόσβαση σε γιατρούς» συνέχισε ο διασώστης.

«Έκαναν το αυτονόητο. Ο Έλληνας πολίτης διατηρεί τα δικαιώματά του και στο εξωτερικό» συμπλήρωσε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος για την απομάκρυνση των ακτιβιστών από το Ισραήλ.