Ιάσονας Αποστολόπουλος: Ο Δήμος Αμοργού του ασκεί ποινική δίωξη για το πανηγύρι - Τι απαντά

Ο Δήμος Αμοργού, ζητά την ποινική δίωξη του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου, με αιτία, όπως ο ίδιος δηλώνει, τη συμμετοχή του σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι, επεισόδια είχαν λάβει χώρα, σε πανηγύρι στα Κατάπολα της Αμοργού, το βράδυ του Σαββάτου (26/7) όταν ντόπιοι και παραθεριστές πιάστηκαν στα χέρια για τα καλά, όταν κάποιοι φώναξαν συνθήματα για «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο διασώστης έκανε γνωστή την είδηση για το αίτημα της δίωξης του στο X λέγοντας μεταξύ άλλων: «Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο φβ και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!

Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!), ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαμε στη δράση.

Αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για «εθελοντές» που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής

Η δική μου ανάρτηση δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αποδομήσει τα ψέματά τους και να δείξει με βίντεο την απρόκλητη επίθεση που δεχθήκαμε, όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την παλαιστινιακή σημαία, σπρώχνοντας την κοπέλα που την κρατούσε» αναφέρει.

Μάλιστα, σε δεύτερη ανάρτηση δημοσιεύει το επίμαχο βίντεο από το πανηγύρι, γράφοντας: «Η ανάρτηση μου για την οποία ο Δήμος Αμοργού ζητάει την δίωξη μου»

