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Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Νέες αιτήσεις ακυρώσεων για επτά άδειες - Η ανάρτηση του καθηγητή Λαζαράτου

Νέα δικαστική διάσταση αποκτά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης κατά των αδειών των 7 ιδρυμάτων που αδειοδοτήθηκαν τη φετινή χρονιά.

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Αίτηση ακύρωσης κατά των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν τη φετινή χρονιά κατατέθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Παναγιώτη Λαζαράτου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η προσφυγή στρέφεται κατά των αδειών που χορηγήθηκαν στα επτά ιδρύματα, ενώ στην ανάρτησή του δημοσιεύει χαρακτηριστικές σελίδες της αίτησης, στις οποίες αποτυπώνονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωσή τους.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών και ειδικότερα η διαδικασία πιστοποίησής τους με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια της ΕΘΑΑΕ.

Τι αναφέρει ο Παναγιώτης Λαζαράτος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Λαζαράτου για τις νέες αιτήσεις ακύρωσης των αδειών:

«Κατατέθηκε και η αίτηση ακυρώσεως κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, που πήραν άδεια τη φετινή χρόνια. Σε κάποιες χαρακτηριστικές σελίδες στην εικόνα φαίνονται οι βασικοί λόγοι ακυρώσεως.

Το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για την λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί, όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ».

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