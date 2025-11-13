Ιερέας της γνωστής συμμορίας είχε στήσει παγκάρι μέσω PayPal: Η εξορία και οι «μπίζνες» στην Αυστραλία

Συνταρακτικές πληροφορίες αποκαλύπτονται για την επιχειρηματική δραστηριότητα που παρουσίαζε ένας πλέον προφυλακισμένος ιερέας που δρούσε στην Αυστραλία, και παρίστανε τον υψηλά ιστάμενο του τοπικού κλήρου.

Το Star αποκαλύπτει πως ο συγκεκριμένος ρασοφόρος είχε όχι απλά βάλει κυριολεκτικά «χέρι» στο παγκάρι της εκκλησίας, αλλά είχε στήσει και δικό του, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal.

Η εκπομπή αναφέρει πως ο ιερέας είχε πιαστεί από τον μητροπολίτη Κορίνθου, όταν διατελούσε εκεί, να κλέβει από τον οβολό της εκκλησίας, περίπτωση για την οποία είχε δικαστεί, ενώ διωκόταν και για αποπλάνηση ανήλικης.

Ιερέας, ωκεανολόγος, απατεώνας ολκής

Το ιστορικό της δράσης του ιερέα μοιάζει να έχει βγει από μαύρη κωμωδία, όπως το παρουσιάζει η εκπομπή. Το πρώτο σημείο στην πορεία του που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι ότι φερόμενα είχε χειροτονηθεί πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ίδιο εκκλησάκι του Αιγάλεω όπου είχε λάβει το χρίσμα και ο διαβόητος πλέον ιερέας «βαποράκι» και προβεβλημένος Youtuber, προφυλακισμένος για ναρκωτικά και διακίνηση μεταναστών.

Ο πρώτος, μετά το φιάσκο στη Μητρόπολη της Κορίνθου, είχε καταφύγει στη Νέα Ζηλανδία, όπου για κάποιο διάστημα διέφευγε της δίωξης παριστάνοντας τον ωκεανολόγο.

Ωστόσο οι εκεί αρχές αντελήφθησαν την ιδιότητά του και έτσι εκδιώχθηκε από εκεί, βρίσκοντας καταφύγιο στην Αυστραλία, όπου μάλιστα ανελίχθη στα αξιώματα, και μάλιστα φιλοξενείται το προφίλ του σε ιστοσελίδα κοινοτικής αρχιεπισκοπής, παριστάνοντας τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.

Σήμερα, βγάζει τα προς το ζην, και κάτι παραπάνω, μέσα από το παγκάρι της εκκλησίας, αλλά και μέσω από ψηφιακό παγκάρι στο PayPal, μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει.

Μάλιστα, το κύκλωμά του δεν στοχεύει μόνο πιστούς στη μακρινή Ωκεανία, αλλά και άλλους αφελείς Έλληνες της ομογένειας τους οποίους προσεγγίζουν μέσω διαδικτύου, έχοντας φτάσει μέχρι και στον Καναδά, ενώ λογαριασμοί τους είναι ενεργοί σε πασίγνωστες πλατφόρμες, όπως οι Revolut, Viva, αλλά και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Το πιο εξωφρενικό με τον συγκεκριμένο, πέραν της ίσως συμπτωματικής σχέσης του με τον ιερέα youtuber, είναι το ότι δρούσε στην Αυστραλία ελεύθερα, ενώ στην Ελλάδα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του.