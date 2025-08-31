Ηγουμενίτσα: Σύγκρουση δύο πλοίων λόγω θραύσης κάβων

Δύο επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία συγκρούστηκαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (30/8) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν υπέστη θραύση ο αριστερός κάβος πρόσδεσης του ενός εξ αυτών.

Η πρύμνη του πλοίου μετατοπίστηκε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρά του δεύτερου πλοίου, το οποίο βρισκόταν επίσης ελλιμενισμένο.

Σύμφωνα με το thespronews.gr, κινητοποιήθηκε το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, το οποίο διενήργησε έλεγχο και διαπίστωσε ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές και στα δύο πλοία.

Παρά το σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ανέλαβε την προανάκριση.