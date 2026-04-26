Ικαρία: Ανασύρθηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο

Επιχείρηση ανάσυρσης έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (26/04) στην Ικαρία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο.

Για την διάσωσή του έσπευσαν στο σημείο 7 πυροσβέστες, καθώς και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

