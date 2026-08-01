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Εικόνα ανθρωπιάς από τις φλόγες: Αστυνομικός διασώζει μικρό κατσικάκι

Μια συγκινητική στιγμή από τις φωτιές στο Πόρτο Γερμενό. Η Διοικήτρια του Α.Τ. Μάνδρας σώζει ένα κατσικάκι από τις φλόγες.

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Διάσωση αστυνομικού | Instagram / @hellenicpolice_official
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Καθώς η πύρινη λαίλαπα δοκιμάζει σκληρά το Πόρτο Γερμενό και τη Φωκίδα, η ανθρωπιά βρίσκει τον τρόπο να ανθίσει μέσα στο σκοτάδι του καπνού. Μακριά από τον πανικό της καταστροφής, μια εικόνα που μοιράστηκε η Ελληνική Αστυνομία συμπυκνώνει το πραγματικό νόημα της αλληλεγγύης.

Η Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, βρισκόμενη στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Βοιωτίας, αποτυπώνεται να κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι. Πρόκειται για ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα που γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τη μανία της φωτιάς, θυμίζοντάς μας πως σε αυτές τις άνισες μάχες με τα στοιχεία της φύσης, κάθε ζωή που σώζεται είναι μια μικρή, αλλά σπουδαία νίκη.

 

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