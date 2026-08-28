Ηλεία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος έπειτα από βουτιές στη θάλασσα - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα οκτάχρονο παιδί που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία έπειτα από βουτιές στη θάλασσα.

Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Πλέον βρίσκεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρής κατάστασής του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Συγκινεί ο γιατρός: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του γιατρού του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλη Δημητρόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού.

Σε ανάρτησή του, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, αλλά και τη συγκίνηση όταν το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται:

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!»

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται μετά την προσπάθεια των γιατρών.

«Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο γιατρός εξέφρασε την ανακούφιση και τη βαθιά συγκίνησή του:

«Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!»

