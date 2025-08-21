Μενού

Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος για βιασμό 66χρονης

Ένας 22χρονος συνελήφθη στην Ηλεία για τον βιασμό 66χρονης.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Για τον βιασμό 66χρονης σε χωριό στην ορεινή νότια Ηλεία συνελήφθη και κατηγορείται ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 22χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι της 66χρονης τα ξημερώματα, παραβιάζοντας ανασφάλιστο παράθυρο, ενώ αυτή κοιμόταν.

Με βάση τα όσα κατήγγειλε η 66χρονη, ο δράστης την ανάγκασε με την απειλή μαχαιριού να υποκύψει στην πράξη του βιασμού. Ακολούθως έφυγε αρπάζοντάς της και το λάπτοπ που είχε σε τσάντα.

Λίγες ώρες αργότερα, η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές αρχές και ακολούθησε η άμεση κινητοποίησή τους και η σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας στον Πύργο. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου.

