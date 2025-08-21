Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος για βιασμό 66χρονης

Για τον βιασμό 66χρονης σε χωριό στην ορεινή νότια Ηλεία συνελήφθη και κατηγορείται ένας 22χρονος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 22χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι της 66χρονης τα ξημερώματα, παραβιάζοντας ανασφάλιστο παράθυρο, ενώ αυτή κοιμόταν.
Με βάση τα όσα κατήγγειλε η 66χρονη, ο δράστης την ανάγκασε με την απειλή μαχαιριού να υποκύψει στην πράξη του βιασμού. Ακολούθως έφυγε αρπάζοντάς της και το λάπτοπ που είχε σε τσάντα.
Λίγες ώρες αργότερα, η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές αρχές και ακολούθησε η άμεση κινητοποίησή τους και η σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας στον Πύργο. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου.
